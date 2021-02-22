Сочи, Краснодарский край, 22 февраля, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Существующие между Россией и Белоруссией инструменты взаимодействия отлажены и работают хорошо. Об этом 22 февраля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Наши инструменты взаимодействия хорошо отлажены, работают хорошо», — сказал глава российского государства.

Путин подчеркнул, что у Москвы и Минска «нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, решая те или иные вопросы, которые стоят перед нами».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 февраля, в Сочи проходят переговоры лидеров России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты двух стран обсуждают весь комплекс двусторонних отношений. У лидеров РФ и Белоруссии нет регламента по продолжительности переговоров.

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