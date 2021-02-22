Анкара, 22 февраля, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Турция добилась значительных успехов в экономической сфере за последние годы. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 22 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на конгрессе представительства правящей Партии справедливости и развития в провинции Измир.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкая лира

Эрдоган отметил, что в 2003 году резервы Центробанка Турции в иностранной валюте, когда он пришел к власти, составляли всего $27,5 млрд.

«Сегодня этот показатель составляет $95 млрд», — сказал глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Ирана Хасаном Рухани, в ходе которого обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества.

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