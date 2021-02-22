Вашингтон, , 16:06 — REGNUM Администрация социальной сети для голосового общения Clubhouse предпримет дополнительные меры для защиты разговоров пользователей. Об этом сообщила пресс-секретарь Clubhouse Рима Беханси агентству Bloomberg.

Мобильное приложение и социальная сеть Clubhouse, предназначенная для коллективного голосового общения, была запущена в апреле 2020 года. Популярность социальной сети резко выросла в феврале 2021 года, а приложение Clubhouse стало лидером по загрузкам в магазине мобильных приложений для iOS-устройств.

13 февраля директор Стэнфордской интернет-обсерватории и бывший глава службы безопасности Facebook Алекс Стамос предупредил об уязвимости этой платформы. Позже эксперты по кибербезопасности обнаружили, что звук и другие данные из Clubhouse могут передаваться на другие сайты. После этого в Clubhouse пообещали повысить безопасность приложения.

Однако 21 февраля неизвестный пользователь смог настроить трансляцию разговоров из нескольких комнат в Clubhouse на свой сайт. Представитель Clubhouse Рима Беханси заявила, что компания навсегда заблокировала этого пользователя. Она добавила, что специалисты компании предприняли дополнительные меры для повышения безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что администрация Clubhouse заблокировала его учётную запись в социальной сети.

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