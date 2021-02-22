Кемерово, , 16:01 — REGNUM В кемеровском региональном управлении МВД РФ прокомментировали жестокое убийство 23-летней девушки. Преступление было совершено год назад, но дело стало резонансным и в настоящее время набирает огласку в социальных сетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«14 января 2020 года около 04:55 (время местное) через систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в полицию поступило несколько сообщений от жителей одного из домов по пр. Ленинградскому города Кемерово о женских криках в одной из квартир. Данное сообщение было передано для отработки в дежурную часть отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу. Однако сотрудники дежурной части не приняли необходимых мер для реагирования на сигнал, что не позволило полицейским предотвратить противоправное деяние в отношении потерпевшей», — уточнили в ГУ МВД РФ по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что по данному факту проведена служебная проверка. В отношении двух сотрудников дежурной части возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ «Халатность». Сейчас оно рассматривается в суде.

«Указанные сотрудники понесут наказание в соответствии с законодательством. Кроме того, по результатам служебной проверки к строгой дисциплинарной ответственности привлечены их непосредственные руководители», — подчеркнули в управлении.