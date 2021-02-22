Сочи, Краснодарский край, , 15:49 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к осени 2021 года в его стране появится собственная вакцина от коронавируса SARS-CoV-2, а пока Минск продолжит закупки российской вакцины «Спутник V».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Напомним, что в Сочи проходят переговоры лидеров России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты двух стран обсуждают весь комплекс двусторонних отношений.

При этом российскую вакцину «Спутник V» Лукашенко назвал лучшей в мире, кто бы ее «ни троллил».