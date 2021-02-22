Сочи, Краснодарский край, , 15:45 — REGNUM В Сочи в Красной Поляне начались переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Известно, что у лидеров двух стран нет регламента по продолжительности переговоров. В начале встречи Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку белорусской экономики — Россия по-прежнему является самым крупным инвестором для белорусской экономики.

Также Лукашенко заявил, что почти все «дорожные карты» по различным направлениям сотрудничества между Россией и Белоруссией готовы к подписанию.

В свою очередь президент России пригласил Лукашенко покататься на лыжах после переговоров.

«Надеюсь нам сегодня удастся немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов. Хочу пригласить вас прокатиться на лыжах», — сказал Владимир Путин.