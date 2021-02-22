Тюмень, , 15:43 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 90 случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 93 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 22 февраля коронавирусом заразились 30 792 человека. Выздоровели 28 956 человека, скончались 273 пациентов с COVID-19.