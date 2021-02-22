Вашингтон, , 15:41 — REGNUM Компания HBO представила анонсы основных фильмов и сериалов, которые выйдут на видео-стриминговой платформе HBO Max в 2021 году. Анонс опубликован на YouTube-канале компании.

Среди самых ожидаемых премьер в HBO перечислили ремейк мини-сериала 1973 года «Сцены из супружеской жизни», детективное шоу «Мейр из Исттауна», сериал «Невероятные» и мини-сериал «Белый лотос».

Также в текущем году компания выпустит несколько документальных фильмов. Среди этих фильмов в HBO выделили картины «100-футовая волна» о сёрфере Гарретте МакНамаре и «Тина» о певице Тине Тёрнер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале руководитель телевизионной сети HBO Кейси Блойс объявил о скором начале съёмок сериала «Дом дракона», являющегося приквелом «Игры престолов».

Читайте ранее в этом сюжете: В HBO объявили о скором начале съёмок приквела «Игры престолов»