Киев, , 15:39 — REGNUM Санкции против лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его семьи — это попытка власти шантажировать известного украинского политика и месть за рост популярности ОПЗЖ среди граждан, заявил 22 февраля экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина».

Эксперт в первую очередь отметил экономический контекст: введение украинской властью санкций против граждан своей же страны — это опасный прецедент, который настораживает иностранных инвесторов.

«То, что наша власть демонстрирует готовность широко пользоваться механизмом санкций, насторожило всех. Если секретарь СНБО по телевидению заявляет, что у них есть большой план по пересмотру приватизации с 1991 года… а там ведь были и иностранные инвесторы. Не случайно у нас объем иностранных инвестиций не увеличивается, он падает», — сказал Суслов.

Также он назвал санкции Зеленского против Медведчука обычной политической местью, отметив, что считает неправильным примешивать в эту ситуацию жен политиков.

«Я понимаю стремление Зеленского ввести санкции против Медведчука, потому что ОПЗЖ стала популярной и опередила партию «Слуга народа». Это все можно рассматривать в рамках политической борьбы, но, когда это идет против жен политиков, Тараса Козака и Виктора Медведчука — это неправильно», — добавил эксперт.

Помимо этого, Суслов уверен, что экономическими санкциями против Медведчука нынешняя власть его банально шантажирует и пытается склонить к сепаратным политическим переговорам.

«Заморожены активы на три года. Это довольно большой бизнес, за три года его сохранить чрезвычайно сложно… Они считают, что Медведчук будет вынужден идти на уступки, на переговоры с властью в целях спасения бизнеса. Шантаж такой… Я уверен, что с этого ничего не получится. Действия, предпринятые властью, могут обострить обстановку внутри страны», — резюмировал политик.

ИА REGNUM напоминает, что Совнацбез Украины принял решение о санкциях в отношении Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц из его из окружения 19 февраля, а соответствующий указ президент Зеленский подписал 20 февраля.

Сам Медведчук сообщил, что санкции Зеленского — это стремление власти расправиться с оппозицией, поскольку его политическая деятельность посвящена становлению новой Украины, «свободной от внешнего управления и не терзаемой грабителями и жуликами во власти».

«Уверен, что мы такую Украину построим. И в этой безопасной, мирной и успешной Украине мы предадим эту власть справедливому суду за преступления, совершенные против народа. Ведь пока они во власти, пока закон и здравый смысл забыты, пока нарушаются элементарные права человека, ни один гражданин Украины не может чувствовать себя в безопасности. Именно поэтому власть любой ценой стремится расправиться со мной, нашей партией, независимыми телеканалами, понимая, что я с теми миллионами наших граждан, кто против этой обанкротившейся власти. И с каждым днем нас будет все больше и больше», — сказал лидер ОПЗЖ, которая в Раде нынешнего созыва располагает второй по величине фракцией.