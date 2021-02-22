Новосибирск, , 15:23 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 22 февраля, за минувшие сутки было выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 128 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

«Скончались ещё восемь пациентов: мужчины в возрасте 47 лет, 55 лет, 59 лет, 71 год, 80 лет и женщины в возрасте 70 лет, 75 лет, 76 лет. Всего в регионе умер 1391 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях интенсивной терапии находятся 96 человек, на ИВЛ — 18 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 35 047 случаев коронавируса, в том числе у 1972 детей; 32 388 человек выздоровели (+32 за сутки).