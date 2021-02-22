Лондон, , 15:56 — REGNUM Нападающий футбольного лондонского клуба «Тоттенхэм» Гарри Кейн может перейти в состав команды «Пари Сен-Жермен». Об этом 22 февраля сообщает The Mirror.

По данным источника, 27-летний футболист станет приоритетом для парижской команды в случае ухода из нее нападающего Килиана Мбаппе или бразильского форварда Неймара.

При этом Мбаппе входит в сферу интересов мадридского клуба «Реал», а бразильский футболист может сновать стать игроком «Барселоны».

Также указывается, что в переходе Кейна заинтересован главный тренер парижан Маурисио Почеттино, работавший с форвардом в «Тоттенхэме».

Отметим, Гарри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма» и в нынешнем году сыграл за свою команду в 33 матчах, отметившись в них 21 забитым мячом и 14 голевыми пасами.