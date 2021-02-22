Астрахань, , 15:22 — REGNUM В Астраханской области 22 февраля подтверждено 108 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 27 тыс. 740 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 467 человек.

Выздоровели 18 тыс. 892 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 548 человек скончались. Три новых летальных случая подтверждено за сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,91.