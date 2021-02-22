Киев, , 15:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении властей страны построить новый аэропорт для гражданских рейсов в Донбассе, на подконтрольной Киеву территории.

Об этом он сказал на форуме «Украина 30. Инфраструктура» 22 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский не сказал, где именно будет расположен новый «серьезный» аэропорт, отметив лишь, что ориентировочно — «между Луганской и Донецкой областями».

По его словам, в 2021 году начинается проектирование объекта.

Президент отметил, что действующий аэропорт есть в Мариуполе, но его пока нельзя использовать, «потому что это опасно».

Также на форуме Зеленский заявил о программа развития региональных аэропортов — в Ужгороде, Черновцах, Полтаве и в целом в 16 городах Украины. По его словам, также планируется строительство нового аэропорта международного значения в Закарпатье, между Ужгородом и Мукачево.

Глава Украины не уточнил, за какие средства при нынешнем дефиците госбюджета страны планируется реализовать эти проекты.

ИА REGNUM отмечает, что согласно официальной статистике, аэропорты Украины в 2020 году обслужили 8,664 млн пассажиров, что на 64,4% меньше, чем за 2019 год.