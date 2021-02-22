Киев, , 15:56 — REGNUM Украинские власти пока не собирались строить дамбу на Северо-Крымском канале в рамках проекта «Большая стройка». Об этом 22 февраля в ходе общения с журналистами на всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура» заявил президент Украины Владимир Зеленский. Трансляция форума ведется Ukrinform TV.

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«Пока не собирались, но иногда они (средства массовой информации — ИА REGNUM.) подкидывают неплохие идеи», — заявил украинский лидер, отвечая на соответствующий вопрос украинских журналистов.

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Напомним, ранее так называемый «постоянный представитель президента Украины» в Крыму Антон Кориневич заявил, что обсудил с начальником Северо-Крымского канала тему достройки дамбы, которая расположена на 107-м километре канала. С одной стороны дамба сделает невозможным попадание воды в Крым, а с другой — позволит улучшить орошение южных районов Херсонской области Украины.

Отметим, до перекрытия Киевом Северо-Крымского канала до 85% потребностей жителей Крымского полуострова в пресной воде обеспечивались поставками с Днепра через данный канал.

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