Кемерово, , 15:17 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 22 февраля, за прошедшие сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 67 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 18, Новокузнецк — 15, Междуреченск — девять, Анжеро-Судженск — пять, Мыски — четыре, Кемеровский МО — четыре, Прокопьевск — три, Белово — два, Гурьевский МО — два, Новокузнецкий МР — два, Киселевск — один, Краснобродский — один, Беловский МР — один, Мариинский МР — один», — говорится в оперативном соообщении. За это же время 105 пациентов выздоровели.

Всего в Кузбассе выявлено 31 307 случаев заражения коронавирусом, 30 327 человек выздоровели, 552 пациента скончались.