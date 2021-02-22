Милан, Италия, , 15:56 — REGNUM Голкипер футбольного клуба «Миалн» Джанлуиджи Доннарумма станет игроком команды «Манчестер Юнайтед». Об этом 22 февраля сообщает Todofichajes.

По данным источника, 22-летний футболист и руководство миланской команды не смогли договориться о продлении контракта игрока и потому он готов перейти в «МЮ». При этом отмечается, что сделка о трансфере игрока уже закрыта.

Также указывается, что в «МЮ» готовы отпустить своего вратаря Дина Хендерсона или испанского голкипера Давида Де Хеа для того, чтобы Доннарумма стал основным голкипером манчестерского клуба.

Отметим, в нынешнем году Джанлуиджи Доннарумма сыграл за «Милан» в 30 матчах и пропустил в них 38 голов. Его контакт с нынешней командой заканчивается в конце текущего сезона.