Вашингтон, , 15:04 — REGNUM Члены экипажа Международной космической станции успешно захватили грузовой корабль Cygnus с помощью роботизированного манипулятора Candarm2. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Грузовой корабль Cygnus был запущен 20 февраля посредством ракеты-носителя Antares. 22 февраля корабль достиг МКС и в 12:38 мск был захвачен манипулятором комплекса Candarm2. Далее корабль будет состыкован с модулем Untiy американского сегмента орбитальной станции.

На борту корабля находится около 3,6 тонны грузов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности экипажа станции, а также материалы для научных экспериментов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 февраля к МКС прибыл российский грузовой корабль «Прогресс МС-16».

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