Химки, Московская область, , 15:57 — REGNUM Матч в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу с участием подмосковной команды «Химки» и самарского клуба «Крылья Советов» будет проведен без использования системой видеопомощи рефери (VAR) офсайдных линий из-за погодных условий. Об этом 22 февраля рассказали в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

«Службы стадиона в соответствии с расписанием провели очистку поля от снега, но продолжающийся снегопад не позволяет выполнить качественную калибровку офсайдных линий, необходимую для автоматического определения положения вне игры», — приводит сообщение службы коммуникаций РФС ТАСС.

Также в службе коммуникаций уточнили, что использование компьютерных офсайдных линий по правилам Международного совета футбольных ассоциаций и протоколу VAR не обязательно и добавили, что «основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме».

Отметим, матч 1/8 финала Кубка России по футболу между командами «Химки» и «Крылья Советов» пройдёт на подмосковной «Арене-Химки» 22 февраля.