Киев, , 14:59 — REGNUM В Одессе чиновники мэрии пройдут обучение для «совершенствования» владения украинским языком.

Как сообщают местные СМИ, соответствующее решение было озвучено на заседании в горсовете Одессы сегодня, 22 февраля.

В настоящее время уже формирована первая группа из 30 человек, а всего языковую «переквалификацию» должны пройти около тысячи чиновников разного уровня.

В первую группу вошли специалисты, которые работают непосредственно с документами и в силу специфики своих должностных обязанностей общаются с горожанами.

Также на совещании было заявлено, что для чиновников Одессы планируется издать специальный справочник специфических терминов на украинском языке, которые обязательно необходимо знать работникам мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что 16 января на Украине вступили в силу очередные положения «закона об украинизации», согласно которым вся без исключения сфера обслуживания переходит на украинский язык. За нарушение «мовного» законодательства предполагается штрафовать владельцев бизнеса.