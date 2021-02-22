Киев, , 14:52 — REGNUM Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Ивано-Франковске — действительно наиболее сложная на Украине, заявил 20 февраля в эфире украинского телевидения мэр областного центра Руслан Марцинкив.

Мэр считает главной причиной вспышки заболевания в регионе наплыв туристов на новогодние праздники.

«Очень много людей приезжало даже в жесткий локдаун (8−24 января), все курорты работали. Очень много переболело персонала, и пошло распространение… Сейчас к нам подтягивается Закарпатье и Черновицкая область. Это как раз места, где больше всего курортов, где отдыхали люди на новогодние праздники», — отметил Марцинкив.

ИА REGNUM напоминает, что с 22 февраля в Ивано-Франковской области ввели локальный локдаун, закрыв все развлекательные заведения и рестораны. Из-за роста заболеваемости COVID-19 врегионе установили 16 блокпостов, на которых проверяют въезжающих и выезжающих граждан.

19 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Ивано-Франковская область лидирует в антирейтинге заболеваемости и «фактически пылает от эпидемии».

Из-за вспышки болезни в регионе здесь впервые на Украине развернут мобильный COVID-госпиталь, поскольку обычные больницы не справляются с наплывом заболевших.