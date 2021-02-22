Киев, 22 февраля, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Польши Збигнев Рау и Украины — Дмитрий Кулеба призвали президента США Джо Байдена предотвратить завершение строительства «Северного потока — 2». Совместное обращение глав внешнеполитических ведомств двух государств было опубликовано в журнале Politico.

Gazprom.ru Северный Поток-2

По словам глав внешнеполитических ведомств Польши и Украины, Российская Федерация через энергоснабжение продавливает свои интересы в мире. Министры также уверены, что России позволили «слишком далеко» зайти в реализации проекта.

Газопровод, по мнению Рау и Кулебы, укрепит контроль России над поставками газа в Европу, а также убедит общественность на Украине в том, что Запад не заботится о собственных принципах или безопасности, а также — о процветании Украины.

Главы внешнеполитических ведомств Польши и Украины призвали президента США «использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения завершения проекта».

По их мнению, позиция США «критически важна в вопросе реализации проекта даже на фоне позиции Германии, выражающей ему содействие».

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Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что стоимость газопровода «Северный поток — 2» якобы давно превысила экономическую целесообразность, но РФ продолжает тратить на его строительство миллиарды. Это, по убеждению Кулебы, «доказывает», что речь в данном случае идет не о газе, а о «подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства».