Москва, 22 февраля, 2021, 14:51 — ИА Регнум. На 75-м году жизни скончалась советская актриса, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщил директор гильдии актеров Союза кинематографистов.

Цитата из к/ф «Семнадцать мгновений весны». Реж. Татьяна Лиознова. 1973. СССР Екатерина Градова в роли Кэт

Градовой было 75 лет. Она родилась в семье известного архитектора, профессора члена корреспондента Академии архитектуры и альпиниста Георгия Градова, который погиб при восхождении на Памир и актрисы Театра имени Гоголя Раисы Градовой.

Она училась в Московском институте иностранных языков, Школе-студии МХАТ (руководителем её курса был Василий Марков).

Градова была замужем за известным советским актером Андреем Мироновым, у них родилась дочь Мария Миронова — российская актриса театра и кино.

Самая известная роль Градовой — это радистка Кэт в многосерийном телефильме «Семнадцать мгновений весны».