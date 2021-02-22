Екатеринбург, , 15:35 — REGNUM Хоккеисты клуба «Автомобилист» одолели у себя дома в Екатеринбурге гостей из команды «Сочи». Домашний матч прошёл 21 февраля в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Буллит в исполнении Павла Дацюка Алексей Колчин © ИА REGNUM

Белоусов против Глотова Алексей Колчин © ИА REGNUM

Плакаты на креслах перед началосм матча Алексей Колчин © ИА REGNUM

Дмитрий Жукенов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Алексей Макеев оформил дубль Алексей Колчин © ИА REGNUM Дмитрий Колготин Алексей Колчин © ИА REGNUM

Дацюк борется перед воротами Алексей Колчин © ИА REGNUM

Борьба у борта Алексей Колчин © ИА REGNUM Погоришный Алексей Колчин © ИА REGNUM

Счёт игры составил 4:3. У хозяев шайбу забросили Алексей Макеев, Павел Дацюк, а в серии буллитов — Станислав Бочаров. А в «Сочи» отличились Сергей Шмелев, Игорь Руденков и Иван Мищенко.

Группа поддержки ХК «Автомобилист» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Напряженный момент у ворот «Автомобилиста» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Опасный моент у ворот Коваржа Алексей Колчин © ИА REGNUM

Рафаэль Батыршин Алексей Колчин © ИА REGNUM Тренер Ставровский Евгений Михайлович

Алексей Колчин © ИА REGNUM

Таким образом, «Автомобилист» уже гарантированно попадёт в плей-офф. А вот «Сочи» утратил шансы на попасть в восьмёрку лучших в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

ХК «Сочи» вновь забивают Алексей Колчин © ИА REGNUM

Хоккеисты ХК «Сочи» сравнивают счет в концовке матча Алексей Колчин © ИА REGNUM Якуб Коварж с шайбой Алексей Колчин © ИА REGNUM

Хоккеисты «Автомобилиста» радуются заброшенной шайбе Алексей Колчин © ИА REGNUM

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