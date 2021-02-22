Екатеринбург,
22 февраля 2021, 15:35 — REGNUM Хоккеисты клуба «Автомобилист» одолели у себя дома в Екатеринбурге гостей из команды «Сочи». Домашний матч прошёл 21 февраля в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Буллит в исполнении Павла Дацюка
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Белоусов против Глотова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Плакаты на креслах перед началосм матча
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Дмитрий Жукенов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Алексей Макеев оформил дубль
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Дмитрий Колготин
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Дацюк борется перед воротами
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Борьба у борта
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Погоришный
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Счёт игры составил 4:3. У хозяев шайбу забросили Алексей Макеев, Павел Дацюк, а в серии буллитов — Станислав Бочаров. А в «Сочи» отличились Сергей Шмелев, Игорь Руденков и Иван Мищенко.
Группа поддержки ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Напряженный момент у ворот «Автомобилиста»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Опасный моент у ворот Коваржа
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рафаэль Батыршин
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Тренер Ставровский Евгений Михайлович
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Таким образом, «Автомобилист» уже гарантированно попадёт в плей-офф. А вот «Сочи» утратил шансы на попасть в восьмёрку лучших в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.
ХК «Сочи» вновь забивают
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Хоккеисты ХК «Сочи» сравнивают счет в концовке матча
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Якуб Коварж с шайбой
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Хоккеисты «Автомобилиста» радуются заброшенной шайбе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
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