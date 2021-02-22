Стокгольм, , 14:53 — REGNUM 47-летний гражданин Швеции, проживающий в Гетеборге, обвиняется в шпионаже в пользу Российской Федерации. Он подозреваются в незаконном сборе информации, касающихся промышленных предприятий Volvo и Scania. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Подозреваемый был арестован в ресторане в центре Стокгольма в феврале 2019 года. В это время он находился с офицером российской разведки, который, по данным шведской контрразведки, действовал в Швеции под дипломатическим прикрытием.

47-летний мужчина работал консультантом в Volvo Cars в Гётеборге и Scania CV в Сёдертелье. Согласно обвинительному заключению, он «приобретал, производил, обрабатывал, предоставлял или разглашал информацию», принадлежащую данным компаниям.

«Могу заявить, что в момент ареста он получил 27 800 шведских крон», — заявил гособвинитель по делу Матс Юнгквист.

О какой конкретно информации идет речь, прокурор не уточнил. Он также отказался назвать предполагаемого шпиона по имени. Личность «офицера российской разведки» также не раскрывается. По данным прокуратуры, гражданин Швеции работал на российскую разведку с 2017 года.