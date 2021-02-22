Москва, , 14:40 — REGNUM Партия «Справедливая Россия» изменила название, «Патриоты России» объявили о ликвидации, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Лидеры партий «За правду» и «Патриоты России» Захар Прилепин и Геннадий Семигин приняты в партию «Справедливая Россия», само объединение сменило название на «Справедливая Россия — за правду», председателем партии стал Сергей Миронов.

В то же время партия «Патриоты России» объявила о своей ликвидации на фоне объединения с партиями «Справедливая Россия» и «За правду», сообщила зампредседателя партии Надежда Корнеева.

В Москве проходит объединительный съезд партий «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду».

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