Москва, , 14:36 — REGNUM Поправки, вводящие уголовную ответственность за оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны, разработала группа депутатов Госдумы, сообщила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»).

Предлагается отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Парламентарии планируют установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества, такие факты будут отнесены к одной из форм реабилитации нацизма.

Поправки вносятся ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, который единогласно принят в первом чтении 10 февраля. Изменения коснутся уголовного и административного законодательства для юридических лиц.