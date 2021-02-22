Киев, 22 февраля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. На Украине разворачивается политический скандал с связи с тем, что вице-премьера страны, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского зафиксировали на одном фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 февраля.

Денис Шмигаль Олег Уруский и Рамзан Кадыров

Фотография сделана 21 февраля на международной военно-технической выставке IDEX-2021 в Абу-Даби, ОАЭ. На фотографии видно, как Уруский и Кадыров идут рядом среди прочих участников мероприятия.

Сам Уруский объявил, что размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора, и при этом во время, в ходе и после церемонии он не имел и не собирается иметь никаких контактов с главой делегации России, которым является Кадыров.

Он отметил, что украинская делегация обратила внимание организаторов мероприятия о неприемлемости подобных ситуаций в будущем, подчеркнув, что «шарахаться» от представителей страны-агрессора он не будет, чтобы не демонстрировать «неуверенное поведение и слабость».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал на своей странице в Facebook фотографию и попросил срочно объяснить ему ситуацию. Пока не известно, ознакомился ли Шмыгаль с версией вице-премьера, и как ее воспринял.

В офисе президента Украины заявили, что именно глава правительства должен разобраться в ситуации и принять окончательное решение. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко признал, что на фотографии видно, как Уруский идет рядом с Кадыровым, но сам по себе этот факт компроматом не является и надо понимать, был ли какой-то контакт между ними.

ИА REGNUM напоминает, что Олег Уруский был назначен на должность вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности в июле 2020 года. После назначения чиновник заявил, что его главная задача — «наладить систему и избавиться от того хаоса, в котором находится украинская промышленность».