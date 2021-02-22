Тамбов, , 14:34 — REGNUM В Тамбовской области 22 февраля подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области было зарегистрировано 25 тыс. 540 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 23 тыс. 400 пациентов, в том числе 109 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 328 человек. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.