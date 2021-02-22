Амстердам, , 14:41 — REGNUM Полузащитник футбольного амстердамского клуба «Аякс» Квинси Промес может быть продан московской команде «Спартак» за €7−8 млн. Об этом 22 февраля сообщает портал Voetbalprimeur.

По данным источника, до окончания зимнего трансферного окна, которое в России заканчивается 25 февраля, 29-летний игрок, либо будет продан «красно-белым» €7−8 млн, либо московская команда арендует его до лета нынешнего года с обязательным правом выкупа.

Отметим, Промес играет в «Аяксе» с 2019 года и его текущий контракт с командой рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне он сыграл за амстердамский клуб в 24 матчах и отметился в них шестью забитыми мячами и одним голевым пасом.