Киев, , 14:28 — REGNUM Служба безопасности Украины заявляет, что блогер и политический деятель Анатолий Шарий не явился на допрос в отведенное время и следствие это расценивает как сокрытие от следствия.

Анатолий Шарий Анатолий Шарий

Об этом говорится в комментарии СБУ, опубликованном сегодня, 22 февраля.

Спецслужба напоминает, что ранее Шарию объявили о подозрении по двум статьям — государственная измена и дискриминация граждан и на 22 февраля он был вызван для проведения следственных действий.

«Его неявку можно трактовать, как сокрытие от следствия», — говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что теперь блогера и его адвоката приглашают в ведомство на 25 февраля — для ознакомления с материалами уголовного дела.

ИА REGNUM напоминает, что 16 февраля Служба безопасности Украины сообщила подробности относительно объявления о подозрении в совершении преступления Шарию.

В ведомстве заявляли, что в случае неявки на допрос возможно принятие решения о его объявлении в розыск и о подготовке документов для экстрадиции блогера из Испании.

Сам Шарий утверждает, что по адресу, на который СБУ направила подозрение, он никогда в жизни не жил, поэтому никаких документов от следствия он не получал.