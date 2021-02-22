Владимир, , 14:27 — REGNUM Во Владимирской области 22 февраля подтверждено 132 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Всего в области были зарегистрированы 26 тыс. 644 носителя вируса. После выздоровления был выписан 23 тыс. 671 пациент, в том числе 129 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 831 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.