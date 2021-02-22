Киев, , 14:41 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского срочно объясниться в связи с фотографией, на которой Уруский был запечатлен рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом глава украинского правительства написал 22 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Уруский в свою очередь дал пояснение происхождению фотографии. По его словам данный снимок был сделан на официальной церемонии открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, на которой он принимал участие в качестве главы украинской правительственной делегации.

«Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет Протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой, личные гости Правящей семьи были размещены в алфавитном порядке. В то же время, хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не собирался (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Р. Кадыров», — ответил Уруский на своей странице в социальной сети Facebook.

Отметим, на Украине после государственного переворота 2014 года принято считать Российскую Федерацию «страной-агрессором» в связи с воссоединением Крыма с РФ, которое Киев не признает, а также — развязанной украинской стороной гражданской войной в Донбассе, в которой Киев обвиняет Москву.