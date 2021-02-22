Липецк, , 14:24 — REGNUM В Липецкой области 22 февраля подтверждено 120 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона был выявлен 23 тыс. 981 положительный результат исследований.

За весь период наблюдения 20 тыс. 200 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 14 — за последние сутки. 418 человек скончались. Новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.