Курск, , 14:22 — REGNUM В Курской области 22 февраля зарегистрирован 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 29 тыс. 886 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 26 тыс. 587 пациентов, в том числе 154 — за последние сутки. Скончались 433 человека.

Новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.