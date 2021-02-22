Оренбург, , 14:22 — REGNUM В Оренбурге утром 22 февраля произошел смертельный пожар в многоквартирном доме по ул. Геофизиков. По факту гибели трёх человек возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону

По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, информация о пожаре поступила диспетчеру в 08:41 по местному времени (06:41 мск). Площадь горения в квартире составила 20 квадратных метра. На ликвидацию возгорания ушло почти 50 минут.

В ходе тушения пожара обнаружены обгоревшие тела женщины и двух мужчин. Спасено 12 человек, из них три ребёнка. Эвакуировано 19 человек.

К ликвидации пожара привлекали 24 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС 15 человек, шесть спецмашин.

По данным следствия, в квартире, где произошел пожар, проживали женщина и ее сын, которые накануне злоупотребляли спиртным со своим знакомым. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).