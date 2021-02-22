Москва, , 14:23 — REGNUM Нападающий омского хоккейного клуба «Авангард» Клим Костин признан лучшим новичком 22-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба КХЛ.

На прошедшей неделе 21-летний хоккеист вместе со своей командой выиграл в двух из трех матчей и стал автором победного гола в игре с нижегородской командой Торпедо». Игрок становится лучшим новичком КХЛ вторую неделю подряд.

Лучшим форвардом недели в КХЛ признали французского хоккеиста казанской команды «Ак Барс» Стефана Да Косту, набравшего в трех матчах 6 (4 шайбы + 2 результативные передачи) очков.

Также указывается, что лучшим защитником недели был признан Андрей Сергеев из московского «Динамо», который вместе со своим клубом одержал три победы в трех матчах и смог в них набрать 6 (2 шайбы +4 результативные передачи) очков.

Кроме того, лучшим голкипером недели в КХЛ был признан Иван Федотов из челябинского клуба «Трактора», который одержал две победы в двух матчах недели команды, отразив 95,06% бросков по своим воротам с коэффициентом надежности, составившем 1,98.