Брюссель, , 14:16 — REGNUM Россия пребывает в конфронтации с Евросоюзом, так как она отказывается выполнять свои международные обязательства. Об этом 22 февраля заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания Совета МИД ЕС.

«Россия, совершенно ясно, в конфронтации с Европейским союзом. В ситуации с (блогером) Алексеем Навальным российская сторона отказывается выполнять свои обязательства, включая, отказ принимать во внимание решения ЕСПЧ, будет важная дискуссия среди членов Совета МИД ЕС о том, как на это реагировать», — сказал он.

Также Боррель выразил надежду на то, что главы МИД Евросоюза проведут данную дискуссию в духе единства и сдержанности, что покажут результаты встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля германский канцлер Ангела Меркель заявила, что Западом должна быть выработана общая повестка в отношениях с Россией.