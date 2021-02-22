Кыштым, Челябинская область, , 14:11 — REGNUM В Кыштыме Челябинской области семью спасли из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Двое сотрудников ГИБДД патрулировали частный жилой сектор и заметили, что у одного из домов загорелась крыша. О пожаре на улице Свердлова они сообщили в дежурную часть и бросились жильцам на выручку. Им удалось спасти пятерых детей и их родителей.

Подоспевшие затем пожарные локализовали возгорание. Семья была направлена в медучреждение. Сейчас здоровью и жизням людей ничего не угрожает.