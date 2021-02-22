Киев, , 14:17 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают решение жены лидеры оппозиции Виктора Медведчука, телеведущей Оксаны Марченко, в ответ на санкции от президента Владимира Зеленского начать политическую карьеру, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 февраля.

Так, политтехнолог и политический эксперт Михаил Чаплыга полагает, что Марченко в перспективе имеет шансы стать «Жанной д’Арк украинской политики» и ситуация с ней «очень поучительная для тех, кто верит в магию простых «зеленых» решений».

«Не смог Зеленский играть в шахматы и решил поиграть «в Чапаева…» Магия простых решений… Ударил по фигуре Медведчука, а в ответ получил новую фигуру на доске, которая по потенциалу в политике может стать значительно более весомой», — прогнозирует эксперт.

По словам Чаплыги, сильная сторона Оксаны Марченко заключается в том, что у нее нет антирейтинга — «кроме того, что создан «контр-пиаром» оппонентов ее мужа, но тот не не приживается».

«Плюс она хороший оратор и женщина, что весьма важно. То, что она под неконституционными санкциями лично Зеленского делает ее персонифицированным и формализованным единственным реальным политическим оппонентом режима Зеленского-Порошенко. Будет это играть ей в плюс», — поясняет эксперт.

Политолог предполагает, что Зеленскому воевать с Оксаной Марченко будет даже труднее, чем с Виктором Медведчуком.

«Воевать с женщиной Зеленскому будет труднее, чем с Медведчуком. Можно сколь угодно долго заниматься репрессиями, орать «чемодан, вокзал» собственным гражданам, призывая тем самым к гражданскому противостоянию, но это никак не отменит того, что минимум — подчеркиваю, как минимум — треть народа поддерживает тех, на кого обрушился град санкций», — отмечает политтехнолог.

Чаплыга считает, что Марченко станет Жанной д’Арк украинской политики.

«Можно хоть десять «форумов» провести, рассказывая о своих подвигах и «пропагандируя» правоту своих решений, но в глазах тех, кто поддерживает пострадавших от волюнтаризма, Оксана будет «Жанной Д’арк» — женщиной, по которой ударил слабый и бесноватый король, которая вынуждена была встать на защиту своей чести», — характеризует расстановку сил эксперт, оценивая нынешнюю ситуацию как «шикарный старт».

В целом специалист считает, что санкции Зеленского в адрес Медведчука и Марченко навредят в первую очередь президенту.

«Считали ли в офисе Зеленского такой вариант? Сомневаюсь. Но теперь будут. Не знаю, как отреагируют, но знаю одно — магия простых решений всегда приводит к трагедиям своих адептов. Пиррова победа вышла у секты свидетелей магии простых решений, а вообще это очень поучительный пример».

В завершение Чаплыга выразил мнение, что избиратели Порошенко все равно не будут голосовать за Зеленского, несмотря на последние «санкционные» решения президента.

«Есть разочарование Зеленского от того, что электорат Порошенко не перетек к нему, равно как не перетек и утраченный им электорат на востоке. Это подвигнет президента на новые ошибки… Разочарование «непримиримой» либерал-националистической части — яркий блицкриг Зеленеского, одобренный ими, утратит свою новизну и яркость, а длительного эффекта немедленного либерал-националистического торжества меньшинства не случится… Скоро им станет очевидно, что игра «в Чапаева» на шахматной доске в первую очередь разрушает саму доску. Все стороны это осознают чуть позже, когда доска треснет по линии сгиба», — заключает политтехнолог и политический эксперт Михаил Чаплыга.

ИА REGNUM напоминает, что 19 февраля Совнацбез Украины принял решение ввести санкции на три года против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще ряда физических и юридических лиц, связанных с ними.

В ответ Марченко заявила, что идёт в политику, а потом выступила с видеообращением, в котором заявила, что в 2003 году помогла трудоустроиться на канал «1+1» команде актеров президентаВладимира Зеленского и тогда он ей не показался «таким глупым».

«Теперь вместо одного Медведчука, вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику. Но вы не оставили мне выбора… поднявший меч от меча и погибнет», — заявила жена лидера оппозиции.