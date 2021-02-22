Киев, , 14:09 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не видит повода для волнений в связи с поставками вакцины от коронавируса на Украину. Об этом он заявил 22 февраля в ходе общения с журналистами на всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура», трансляция которого ведется каналом Ukrinform TV.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

По словам украинского лидера, общаясь с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым, он сказал ему, пусть вакцину сначала доставят на Украину и люди это увидят.

«Я ему говорю, Максим, я Вас прошу очень, пусть она [вакцина] приедет и люди это увидят… Правда все нервничают из-за этого, но я считаю, что нервничать не из-за чего. Мы видим сейчас кстати опыт других стран, что происходит с вакцинами, как это нужно делать. С кого нужно начинать, кем заканчивать», — пояснил он.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Украина получит 15 млн доз вакцины компании Novavax, поставки которой начнутся с июля 2021 года.