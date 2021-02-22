Москва, , 13:55 — REGNUM Правительство России утвердило правила предоставления государственной поддержки на издание социально значимой литературы. Соответствующее постановление председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

Поддержка издания социально значимой литературы ведётся в рамках госпрограммы «Развитие культуры». Ранее организацией конкурса и предоставлением поддержки занималась Роспечать, с 2021 года эта работа возложена на Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Подать заявку на участие в конкурсе могут издательства, действующие более одного года. Государственная поддержка может быть выделена только на издание литературы, которая отсутствует на книжном рынке России. Ещё одним условием получения государственных субсидий является социальная направленность, актуальность и оригинальность предлагаемой к печати литературы.

«К примеру, такие книги могут рассказывать о знаменательных датах российской истории и культуры, поднимать проблемы подрастающего поколения, пропагандировать здоровый образ жизни», — подчеркнули в пресс-службе правительства РФ.