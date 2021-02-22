Киев, 22 февраля, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в получении кредита от Международного валютного фонда до конца 2021 года. Об этом он заявил 22 февраля, в ходе всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура», отвечая на вопрос журналистов. Общение Зеленского с журналистами транслирует Ukrinform TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам Зеленского вопрос о возможности сотрудничества с Украиной зависит не только от Украины, но и от желания конкретного инвестора или фонда. Киев же по его словам пока не выполнил программу МВФ.

«Можно работать с Украиной или нет — зависит прежде всего от Украины и желания того или иного инвестора, того или иного фонда…[Украиной] программа [МВФ] не выполнена… Есть еще несколько экономических основ, которые должны мы сделать. Такая договоренность… Я считаю, что у нас нормальные отношения с Международным валютным фондом… Мы рассчитываем на эти деньги, я уверен [в получении кредита МВФ до конца 2021 года]. У нас в целом нет такого вопроса, «если нет»… Если нет, у нас всегда есть «план Б», «план В», я в этом уверен», — заключил он.

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Напомним, 13 февраля стало известно о завершении работы миссии МВФ на Украине. По итогам работы миссии Киев пока не получил очередной транш МВФ.