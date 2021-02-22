Зеленский уверен, что Украина получит деньги от МВФ до конца года
Киев, 22 февраля, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в получении кредита от Международного валютного фонда до конца 2021 года. Об этом он заявил 22 февраля, в ходе всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура», отвечая на вопрос журналистов. Общение Зеленского с журналистами транслирует Ukrinform TV.
По словам Зеленского вопрос о возможности сотрудничества с Украиной зависит не только от Украины, но и от желания конкретного инвестора или фонда. Киев же по его словам пока не выполнил программу МВФ.
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Напомним, 13 февраля стало известно о завершении работы миссии МВФ на Украине. По итогам работы миссии Киев пока не получил очередной транш МВФ.