Москва, , 13:56 — REGNUM Общий долг по штрафам ГИБДД в минувшем году увеличился почти на 1 млрд рублей и стал составлять 11,3 млрд рублей. Это следует из статистических материалов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, которые приводит ТАСС.

Уточняется, что по состоянию на 1 января текущего года в ФССП России было свыше 13,6 млн материалов о взыскании штрафов ГИБДД за нарушение правил дорожного движения на общую сумму более 11,3 млрд рублей.

При этом в начале 2020 года данная сумма составляла 10,4 млрд рублей. При этом уточняется, что исполнительных производств тоже увеличилось на более чем 1,5 млн рублей.

В то же время, отмечается, что средняя сумма долга по штрафам ГИБДД составляет более 830 рублей, что на 15 рублей меньше, чем в 2019 году. ФССП в 2020 году взыскала свыше 13,7 млрд рублей, что почти равно данной сумме в 2019 году.

Также указывается, что большинство штрафов (124 млн) — вынесено за превышение скорости движения, 13,6 млн — за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги и 5,2 млн — за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика.