Москва, , 13:39 — REGNUM Само понятие «либеральный фашизм» кажется непривычным, а специалисты его и вовсе считают его оксюмороном. Исследователи и аналитики долгое время отрицали саму возможность противоестественного соединения либерализма и фашизма, относились к понятию как к метафоре и преувеличению.

Тем не менее, «либеральный фашизм» перестал быть громкими словами, а стал сегодняшней реальностью, утверждает в своём докладе эксперт Института РУССТРАТ Игорь Василевский. Публикация под названием «Либеральный фашизм в современном мире: уроки для России» была представлена в качестве анализа причин незаконных акций в Москве и в других российских городах в поддержку Алексея Навального.

Именно «берлинский пациент» является символом и олицетворением проекта под названием «либеральный фашизм» — в явлении можно заметить сплетение радикальных неолиберальных тенденций с ярко выраженным национализмом, презрением к России. Проект создан по новейшим технологиям манипулирования сознанием, в которых угадываются хорошо известные методы Гитлера, Геббельса, Розенберга, Муссолини и прочих «классиков» фашизма, пишет Василевский.

В докладе так же отмечено, что как и 80 лет назад, «либеральный фашизм» вскармливается в Британии и США, которые по-прежнему видят главную угрозу планируемому мироустройству в России. Но если тогда битва велась с помощью оружия на полях сражений, то сейчас она приняла вид «гибридной войны», главная цель которой —умы и души людей. Успешно «коллективному Западу» противостоят Россия и Китай — именно поэтому там выращивается «пятая колонна», куда входят предприниматели, журналисты, блогеры, преподаватели, студенты и деятели шоу-бизнеса. Их задача — взорвать страну изнутри, чтобы её легче смогли уничтожить внешние силы.

Если без должного внимания отнестись к смертельной угрозе со стороны либерального фашизма, закончится это может также, как и в 1939 году: страшная война, концентрационные лагеря и геноцид, уверен эксперт Института РУСССТРАТ Игорь Василевский.