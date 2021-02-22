Турин, Италия, , 13:30 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» ведет переговоры со своим голкипером Джанлуиджи Буффоном о продлении контракта. Об этом 22 февраля сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Уточняется, что контракт между 43-летним футболистом и туринской командой должен быть заключен до 2022 года и подчёркивается, что главной целью данного соглашения является побитие рекорд легендарного вратаря Марко Баллотты, вышедшего на игровое поле в возрасте 44 лет и 32 дней и ставшего наиболее возрастным игроком в итальянской Серии А.

При этом добавляется, что вратарь должен выйти на поле в стартовом составе в матче «Ювентуса» с «Кротоне», который пройдет в рамках чемпионата Италии.

Отметим, действующее соглашение Джанлуиджи Буффона с туринским клубом рассчитано до конца июня нынешнего года.