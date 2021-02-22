Москва, 22 февраля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что за пять лет работы на этом посту к ней поступило более 200 тысяч обращений граждан России. Об этом Москалькова заявила сегодня, 22 февраля, на съезде партии «Справедливая Россия», членство в которой она временно приостановила в силу ее должности.

Kremlin.ru Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова

Москалькова рассказала, с чем обычно граждане России обращаются к уполномоченному по правам человека.

«Люди обращались к нам за защитой интересов человека труда, обеспечения прав наиболее уязвимых слоев населения, охраны здоровья, жилищных прав, пенсионного обеспечения, образования и других», — рассказала она.

Также Москалькова отметила, что довольно много обращений за эти пять лет поступало на действия органов дознания, предварительного следствия правоохранительной системы. Ещё один значительный сегмент — нарушение прав заключенных и осуждённых.

По словам Москальковой, благодаря тому, что налажено взаимодействие и сотрудничество между органами власти, институтами гражданского общества, депутатами и членами партии «Справедливая Россия» удалось помочь в разрешении многих жизненных проблем людей. Это особенно было заметно в период пандемии в условиях ограничительных мер.