Бразилиа, , 13:11 — REGNUM 21 февраля министерство здравоохранения Бразилии подтвердило 527 новых случаев смерти в результате заболевания COVID-19. Об этом сообщила газета El País.

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В общей сложности с начала пандемии коронавирусной инфекции в Бразилии от COVID-19 скончались 246 504 человек. В министерстве здравоохранения также сообщили, что за последние сутки были выявлены 29 026 случаев заражения коронавирусом.

Всего инфекция была обнаружена у 10 168 174 жителей Бразилии. 9 095 483 человека выздоровели, в то время как в активной форме COVID-19 все еще протекает у 826 187 человек.