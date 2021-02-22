Вашингтон, , 13:15 — REGNUM Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче своей команды с «Нью-Джерси Дэвилз», продшем ранее в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросил свою 262-ю шайбу в большинстве в лиге. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба НХЛ на своей странице в соцсети Twitter.

Отмечается, что в настоящее время российский хоккеист занимает третье место в лиге по данному показателю и ему осталось набрать четыре шайбы до показателя известного форварда Бретта Халла, который выступал за «Калгари Флэймз», «Сент-Луис Блюз», «Даллас Старз» и другие команды.

При этом Халл для того, чтобы достигнуть этого показателя провел 1269 матчей, а Овечкин на сегодняшний день — 1165 игр.

На первом месте по данному показателю находится Дэйв Андрейчук, который забил 274 шайбы в большинстве в 1639 встречах.

Отметим, на сегодняшний день Александр Овечкин провел 1165 матчей в НХЛ, набрав в них 1293 (712 шайб +581 результативная передача) очка.