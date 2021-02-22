Мальмё, Швеция, , 14:21 — REGNUM Этим летом в преддверии гей-парада в Мальмё местные политики потратят 400 000 крон (€40 000) для покраски зеленых урн в радужные цвета. Еще 100 000 крон (€10 000) выделят на покраску сотен скамеек. Об этом 22 февраля сообщила газета Fria Tider.

Раскраска на мусорных баках и скамейках сохранится и после гей-парада, который предположительно состоится в августе. Радужные цвета можно будет наблюдать на улицах Мальмё вплоть до января 2022 года.

Отмечается, что против данного предложения голосовали «Центристы», «Шведские демократы» и «Умеренные».

"Мы думаем, что лучше потратить полмиллиона крон на что-то еще, чем просто временно перекрасить скамейки», — заявил представитель «Умеренных» Хокан Фелдт.