Симферополь, , 13:02 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки зарегистрировано только 86 новых случаев заражения коронавирусом, об этом 21 февраля сообщили в региональном оперативном штабе. Для сравнения — накануне, 20 февраля, сообщалось о 106 новых заразившихся, а неделей ранее, 15 февраля — о 128 новых случаях заражения. Таким образом, за неделю прирост новых носителей снизился почти на треть.

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«За 21 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 59 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — пояснил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

За весь период пандемии в Крыму подтвердили 35 316 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 31 004 человек. Скончались ровно 900 пациентов с коронавирусом, в том числе смерть пяти человек подтверждена за минувшие сутки.